Alunos de mais de 300 escolas participam da Olimpíada do Conhecimento

Matheus Moreira

Especial para o dgabc.com.br



03/08/2020 | 12:30



Durante os meses de agosto e setembro, estudantes de mais de 300 escolas do Brasil participarão da 1ª Edição das Olimpíadas do Conhecimento SFB. A iniciativa do Sistema Farias Brito de Ensino é direcionada para alunos das séries finais do ensino fundamental e para todos os anos do ensino médio. De forma totalmente online, os alunos medirão seus conhecimentos em ciências e biologia (08/08), física (22/08), química (29/08) e matemática (05/09). Todos os participantes receberão certificados e os três primeiros de cada categoria também receberão medalhas virtuais.

As Olimpíadas de Conhecimento SFB surgem em 2020 para manter os alunos focados no estudo em meio às ações de isolamento social, impostas pela pandemia de covid-19. Todos os anos, os alunos do sistema colecionam expressivo número de medalhas nas principais olimpíadas escolares, já tendo representado o Brasil em 53 países. No entanto, o cancelamento, suspensão ou adiamento de muitas dessas competições neste ano frustrou as expectativas dos estudantes.

"Com esta competição, não deixamos cair o ritmo de muitos de nossos brilhantes alunos, pois boa parte deles sofreu os impactos das idas e vindas do calendário letivo deste ano, sobretudo na preparação para os vestibulares e para o Enem", explica Ribamar Monteiro, diretor do SFB.

Apesar de estrear num momento atípico, a ideia é que as olimpíadas se integrem ao cronograma nos próximos anos. "Nossa principal ideia é despertar e estimular o interesse pela Ciência, e permitir aos estudantes aplicar seus conhecimentos e suas habilidades em um espírito olímpico", finaliza Monteiro.