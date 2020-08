Praça de Atendimento de Santo André amplia horário de funcionamento

Matheus Moreira

03/08/2020



A Praça de Atendimento da Prefeitura de Santo André irá ampliar o horário de funcionamento a partir dessa segunda-feira (3). Os munícipes poderão ser atendidos presencialmente no local de segunda a sexta, das 8h às 17h, mediante agendamento.

Localizada no térreo 1 da Prefeitura de Santo André, no Paço Municipal, a Praça de Atendimento suspendeu temporariamente as atividades presenciais em 23 de março, no início da pandemia de Covid-19. Em 22 de junho o atendimento foi retomado, com funcionamento das 10h às 16h, horário que ficou em vigor até a última sexta-feira (31).

Desde que voltou a receber munícipes, a Praça de Atendimento passou a adotar diversos protocolos de prevenção contra o coronavírus, como medição de temperatura, disponibilização de álcool em gel e instalação de barreiras de proteção acrílica nos balcões de atendimento. O uso de máscara é obrigatório, tanto para os cidadãos, quanto para os servidores.

O cidadão pode agendar o atendimento por meio do site da Prefeitura, nos endereços www.santoandre.sp.gov.br/agendamento ou https://www.santoandre.sp.gov.br/PortalServico/default.aspx. Outra opção é ligar na central de atendimento telefônico, nos números 156 ou 0800 0191944, que também passarão a atender de segunda a sexta, das 8h às 17h.