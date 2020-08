Leonardo diz em live que quer morrer de cirrose e é criticado na web

03/08/2020 | 11:10



O cantor sertanejo Leonardo deu o que falar em live realizada no fim de semana! Durante a transmissão ao vivo, o artista falou sobre o consumo de bebidas alcoólicas e polemizou ao dizer que gostaria de morrer de cirrose, doença no fígado, geralmente causada pela ingestão excessiva de álcool.

- Gente os botecos estão abrindo, fala a verdade. Vocês aí, estão abrindo? Gente, vamos abrir os botecos pelo amor de Jesus. Quero morrer, gente, quero morrer de cirrose, declarou ele, incentivando a abertura dos bares em meio à pandemia do coronavírus.

Em outro momento, ele falou sobre o consumo de bebidas no Brasil:

- O povo está bebendo mais em casa, não é? O consumo de bebidas alcoólicas aumentou. Graças a Deus. A gente era o terceiro país no mundo que mais consumia, já estamos em segundo. Estamos alcançando. Logo, logo, se vocês me ajudarem, vamos chegar no primeiro. Ah, moleque.

O momento da live viralizou nas redes sociais e muita gente criticou a postura do artista, alertando para os perigos da apologia ao consumo de bebidas alcoólicas.

Lamentável! Não é legal romantizar a cirrose. Perdi meu pai por conta dessa doença maldita e vocês levam na brincadeira, comentou uma internauta.

Desnecessário esse comentário. Muitas pessoas morrem por isso e você faz piada, disse outra.

Outros internautas, no entanto, defenderam o artista, dizendo se tratar de um exagero da parte dos demais:

Essa galera não entende que foi tudo uma piada, disse um seguidor.

Em outro momento da apresentação, Leonardo brincou ao dizer que dívidas e chifres são bons para emagrecer.