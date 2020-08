Gusttavo Lima ganha bronca da esposa após escolher shorts curtos para se apresentar em live

03/08/2020 | 11:10



Eita! Gusttavo Lima realizou mais uma live que aconteceu no último domingo, dia 3. E o sertanejo logo se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter por conta da roupa que acabou escolhendo para se apresentar! Com um shorts azul bem curto, ele ganhou uma espécie de bronca de sua esposa, Andressa Suita, que em determinado momento subiu ao palco:

- Pera aí. Esse shorts está muito curto. Essas pernas estão muito grossas.

E o cantor respondeu:

- É seu! Eu peguei emprestado.

Após se apresentar ao lado do marido, Andressa estava indo embora quando ouviu dele:

- Essa saia sua tá muito curta, viu.

E ela respondeu:

- Tapa as pernas que eu tapo as minhas. Direitos iguais!

Depois de um tempo, ele novamente falou sobre a escolha de seu look:

- Tão falando do meu shorts aqui. É que eu esqueci a minha calça. E eu peguei o shorts emprestado da Andressa.

Nas redes sociais, é claro, o visual fez a felicidade dos fãs que comentaram:

O Gusttavo Lima vai dormir fora de casa! Certeza! Já está levando os cochão!

Sem estrutura pra esse shortinho do Gusttavo Lima!!! Multiplica, Senhor.