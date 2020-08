03/08/2020 | 10:09



Os juros futuros seguem colados no movimento do dólar e há pouco renovaram máximas e passaram a subir, conforme a moeda norte-americana ganhou força ante o real. Os investidores à espera da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), na quarta-feira.

Às 9h58, o DI para janeiro de 2027 estava em 6,12%, de 6,07%, enquanto o vencimento para janeiro de 2023 exibia 3,69%, de 3,65% no ajuste anterior.

Na ponta curta, o DI para janeiro de 2021, que melhor reflete a próxima decisão do Copom, marcava 1,910%, de 1,903% no ajuste de sexta-feira. O dólar à vista subia 0,94%, a R$ 5,2658.