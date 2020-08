Whindersson Nunes faz piada com música de Luísa Sonza: Só não me traga flores

03/08/2020 | 10:11



Whindersson Nunes está de volta no YouTube! No último domingo, dia 2, ele surpreendeu os fãs e seguidores ao compartilhar um vídeo na plataforma para comemorar os mais de 40 milhões de inscritos.

Na publicação, intitulada Dinheiro traz felicidade?, Whindersson aparece no closet de sua casa falando sobre a relação com o dinheiro e como sua vida mudou depois de ficar rico.

O humorista trouxe diversas piadas para falar sobre como a sua vida mudou ao ficar rico e tirou sarro sobre ter um jatinho ou conseguir o que quer por causa da fama. Ele, no entanto, fez questão de esclarecer que mesmo tendo dinheiro não consegue fazer tudo o que as pessoas imaginam, como viajar a qualquer hora e com a mulher que quiser, ressaltando que preciso ter humildade e seguir trabalhando.

Mas a declaração dele que mais chamou a atenção foi quando falou sobre a música de sua ex-esposa, Luísa Sonza. Ao falar sobre as paqueras que teve depois da separação, ele debochou da música Flores, parceria da cantora com Vitão, que foi apontado como seu affair logo após o término do casamento.

- Não consigo passar uma situação sem fazer piada primeira menina que fui conversar depois que fiquei solteiro ela disse: qualquer dia eu to na sua casa, quer que eu leve alguma coisa? Aí eu disse: só não me traga flores. Quebrei o clima. É piada! Descontração... estou descontraindo!