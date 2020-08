Fausto Silva homenageia Rodrigo Rodrigues no Domingão do Faustão: - Eu era fã do cara

03/08/2020 | 10:10



No último domingo, dia 2, Fausto Silva fez uma homenagem a Rodrigo Rodrigues, que morreu no dia 28 de julho após sofrer consequências do coronavírus. O jornalista esportivo havia ido ao Domingão do Faustão em março para se apresentar como guitarrista com a The Soundtrackers, uma banda que mantinha como hobby.

Na atração, Faustão emocionou ao falar sobre Rodrigo:

- Eu já era fã do cara, nos tempos de telespectador, assíduo como sou, de esporte. E ele era um dos astros, um das estrelas (...). Ele foi, nos últimos tempos, uma das grandes revelações. Muito talentoso como escritor, como músico, como jornalista. Foi contrato pelo SporTV, mas isso todo mundo sabe, quem acompanhava a carreira dele. Só que esse garoto, com 45 anos de idade, que veio aqui no comecinho de março, trouxe a faceta dele musical.

O apresentador ainda conclui:

- E para mim foi realmente uma honra conhecer um cara que eu curtia como telespectador. Pena que ele veio como um cometa: cometa da amizade. Com a missão de fazer amigos e essa era uma característica marcante de gente que conviveu com ele mais tempo, conviveu com ele ao longo da carreira. E essa marca é a marca do caráter.

Em seguida, Faustão mostrou as duas canções apresentadas pela banda.

Triste, né?