Com expectativa de definição para BB, Bolsonaro reúne-se com Guedes

03/08/2020 | 09:35



O presidente da República, Jair Bolsonaro, reúne-se com o ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta segunda-feira, 3, a partir das 10h30. De acordo com a agenda oficial, também participarão do encontro os ministros Braga Netto, da Casa Civil, e Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência.

À tarde, o chefe do Executivo tem previstas outras reuniões individuais com Guedes e com Jorge Oliveira.

As reuniões com Guedes ocorrem em meio à expectativa de anúncio do novo presidente do Banco do Brasil, após a saída de Rubem Novaes, de 74 anos, do cargo.

No domingo, 2, Bolsonaro afirmou a jornalistas que "a princípio" a escolha seria André Brandão, do HSBC. "Vou falar com Guedes amanhã. Tenho total confiança no Guedes. A escolha é dele", disse o presidente na ocasião.

A escolha de Brandão foi antecipada na sexta-feira, 31, pela colunista Sonia Racy, do jornal O Estado de S. Paulo.

Bolsonaro chegou por volta das 8h30 ao Palácio do Planalto, onde despacha diariamente.

Na saída da residência oficial, o presidente parou para falar com apoiadores e tirar foros rapidamente.

Do Planalto, Bolsonaro seguiu para o Ministério da Defesa para um compromisso que não estava previsto na agenda oficial.