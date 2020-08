Torrent chega ao Rio e prevê trabalho longo no Fla: 'Quero ficar por 4 ou 5 anos'

03/08/2020 | 08:13



O novo técnico do Flamengo já está no Rio de Janeiro. Com cerca de 30 torcedores presentes no saguão, o espanhol Domènec Torrent desembarcou no final da madrugada desta segunda-feira no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, e será apresentado de forma oficial no início da tarde no CT Ninho do Urubu, na zona oeste da cidade, onde terá o primeiro contato com os jogadores. Em sua chegada, o ex-auxiliar de Pep Guardiola projetou um longo trabalho no clube.

"O mais importante agora é respeitar o trabalho de Jorge Jesus porque é um time ganhador. Pouco a pouco, mudar as coisas. A intenção é ficar no Brasil por muitos anos. Se o clube estiver feliz comigo, e eu com o clube, quero ficar três, quatro, cinco anos. Porque isso quer dizer que vencemos e o clube está feliz comigo", disse o treinador, que assinou com o Flamengo até dezembro de 2021, em entrevista à FlaTV, o canal oficial do clube rubro-negro no YouTube.

Ex-treinador do New York City, clube que disputa a MLS (Major League Soccer), dos Estados Unidos, Domènec Torrent desembarcou por volta das 5h40 (de Brasília) no Rio de Janeiro. Com ele, vindos de Lisboa, desembarcaram Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e Bruno Spindel, diretor-executivo, além de dois membros de sua comissão técnica: Jordi Guerrero, auxiliar-técnico, e Jordi Gris, analista de desempenho. Julian Jimenez, preparador físico, deve chegar no Brasil nesta quarta-feira, pois necessita de documentação obrigatória para entrar no país durante a pandemia.

Logo depois da apresentação oficial, Domènec Torrent vai ao campo do CT Ninho do Urubu para comandar o primeiro treinamento com o elenco. Antes das atividades, no entanto, está previsto um rápido bate-papo entre o novo técnico e o plantel para que todos possam se conhecer e já se ambientar.

O Flamengo começa nesta segunda-feira a última semana antes da estreia no Campeonato Brasileiro, que será no domingo contra o Atlético-MG, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.