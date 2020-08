Presidente Sidney Riquetto admite surpresa com Ramalhão

Dérek Bittencourt



02/08/2020 | 23:59



A campanha quadrifinalista do Santo André foi surpreendente não só para torcedores e jornalistas, como também para o próprio presidente. Sidney Riquetto disse que o Ramalhão chegou para a disputa do Paulistão para lutar pela permanência na elite do futebol paulista e, de repente, se viu liderando a maior parte do torneio, avançando com antecedência ao mata-mata e conquistando – depois de sete temporadas – a vaga que levou o clube de volta para a Série D do Campeonato Brasileiro.

“Na montagem do elenco, junto com executivos de futebol e Paulo Roberto, estabelecemos alguns degraus que seriam superados um a um. O primeiro, não poderia ser diferente, foi a permanência na Série A-1. Para estruturar o Santo André financeira e tecnicamente, uma coisa é decorrência da outra, precisaria uma permanência mínima na Série A-1 de quatro anos. Consegue criar status de clube forte, participante da elite, e, pelos critérios que a Federação estabelece, consegue cotas maiores na divisão dos direitos de transmissão televisivo. Então este era o primeiro objetivo. O segundo e terceiro, praticamente conjugados, seriam classificação às quartas e conquista da vaga na Série D, que vai nos possibilitar calendário quase completo para 2021”, disse.

O presidente disse ainda que o Santo André dificilmente participará da Copa Paulista, competição que deverá começar no fim de setembro e dá ao campeão vaga na Série D ou na Copa do Brasil. “Estamos mais dependentes, nessa tomada de decisão, da falta de estádio para mandar jogos. Não gostaria de ter a mesma dificuldade do ano passado de virar time cigano, jogando nas mais diferentes praças, por não ter o Bruno Daniel”, declarou o mandatário, em referência à utilização do estádio andreense como hospital de campanha para tratamento da Covid-19. “No ano passado estava em reformas e isso se repete agora porque não haverá tempo hábil para recuperação do gramado.”