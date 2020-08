Mortes por Covid desaceleram na região

Da Redação

02/08/2020 | 21:20



O número de mortes por Covid-19 no Grande ABC desacelerou na última semana – até sábado –, em comparação com a semana dos dias 19 a 25 de julho. Porém, o número de casos confirmados de novo coronavírus na região está praticamente estável.



Nos últimos sete dias foram registradas 83 vítimas fatais, conforme boletins epidemiológicos fornecidos pelas prefeituras das sete cidades. Na semana anterior, foram 156 óbitos. Os dados mostram recuo de 46,7% na comparação.



Sobre o volume de diagnósticos confirmados de Covid, o índice da semana foi de novos 4.998 casos. Antes, 5.278 pessoas haviam contraído o vírus, também de acordo com as administrações municipais.



A média diária de mortes pela doença caiu de 22 registros para 12. De confirmações, a redução foi de 754 para 714 diagnósticos diários.



Neste domingo (2), foram computadas seis mortes por Covid-19 e 439 novos casos confirmados nas últimas 24 horas. Todos óbitos foram computados em São Bernardo – Santo André, São Caetano e Ribeirão Pires não registraram vítimas fatais; as demais não informaram.



É diante desse cenário que os prefeitos do Grande ABC se reúnem hoje, em assembleia no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, para discutir se haverá decisão regional para a suspensão da volta às aulas presenciais neste ano.



Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra já anunciaram que o ensino virtual será mantido até dezembro, descartando seguir o planejamento estadual, que estima regresso no dia 8 de setembro. São Bernardo e São Caetano informaram que não autorização o retorno nessa data, mas ainda não bateram martelo sobre o ano letivo.



DEMAIS CENÁRIOS

No Estado de São Paulo, onde o coronavírus segue seu curso de interiorarização, foram 6.367 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, levando o cômputo geral para 558.685 desde o início da pandemia. Foram 81 novas mortes – 23.317 no total.



Números nacionais indicam que, nas últimas 24 horas, mais 25,8 mil pessoas foram infectadas com a Covid-19. São 2,733 milhões de brasileiros diagnosticados com a doença. Foram 94,1 mil mortes pelo vírus no País.