02/08/2020 | 20:33



No Estado do Rio de Janeiro, a secretaria de Saúde registrou mais 16 mortes por covid-19 e 12 contaminações em 24 horas encerradas neste domingo. Com isso, chegou a 13.572 o número total de óbitos e a 167.225 o de casos acumulados.

A capital fluminense continua ser a cidade com mais registros - 8.358 mortes, 14 a mais que ontem; e 71.802 contaminações desde o início da pandemia.

Num ranking dos municípios mais afetados, aparecem em seguida São Gonçalo (593 óbitos e 8.572 casos acumulados), na região metropolitana; Duque de Caxias (578 e 6.417), Nova Iguaçu (431 e 4.188) e São João de Meriti (323 e 2.345), na baixada fluminense.