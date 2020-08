O clube da GM. A Liga. O Corinthians

Ademir Medici



Fica a história. As lembranças dos antigos sócios registradas nas revistas da GMB e nas rodas de conversa entre os mais novos colaboradores da multinacional.

Nos anos 1960, o clube da GM chegou a receber a presença do Corinthians, ele mesmo, o Poderoso Timão, cuja jornada a memória oral preservou e o jornalista, professor e historiador Celso Unzelte procura pela ficha técnica.

Ao longo da história, o futebol da General Motors inseriu-se na riqueza futebolística de São Caetano, que possuía uma várzea com dezenas de campos de futebol, hoje ocupados por prédios. Memória registrou: mesmo equipes da vizinha Zona Leste preferiam disputar os campeonatos promovidos pela Liga de São Caetano.

GMEC

- Fundação: 20-11-1935

- Filiação: Leci (Liga Esportiva do Comércio e Indústria).

- Campeão do IV Centenário da cidade de São Paulo, em 1954.

- Tricampeonato: em São Caetano (1948-49-50).

- Bicampeão (1954-55) dos Jogos Olímpicos Operários do Sesi.

A LIGA

- Fundação: 4-4-1949.

- Em 1956 congregava 46 clubes amadores

- Diretoria da época: Luiz Mantovani, presidente; Pedro Sasso, vice-presidente; José Gimerin, secretário; Paulo Barbosa, tesoureiro.

News Seller há 60 anos

Domingo, 31 de julho de 1960 – ano 3, edição 117

Manchete – O prefeito Oswaldo Gimenez sanciona a Lei Municipal de Trânsito de Santo André

No Ar – O sétimo aniversário da Rádio Clube de Santo André.

Nota – Inaugurada em 27 de julho de 1953, a Rádio Clube é hoje a Rádio Trianon AM, com estúdios em São Paulo, mesmo ligada oficialmente a Santo André.

Em 3 de agosto de...

1915 – O secretário de Agricultura do Estado, Dr. Paulo de Moraes Barros, vem a Santo André. Visita a fazenda do coronel Agenor de Camargo, com rebanho de gado de raça, a Santa Casa de Misericórdia e o grupo escolar. É recepcionado pelo delegado de polícia, Antonio Queiroz dos Santos, e pelo coletor de rendas federais, Francisco Marques da Silva.

1930 – Prefeito Saladino Cardoso Franco vai ao Rio de Janeiro e entrevista-se com o ministro da Viação, Victor Konder. Em pauta, a reforma do contrato que o município de São Bernardo mantém com a Estrada de Ferro São Paulo Railway, a Inglesa, com destaque para dois itens:

1 – Passar ao município a administração do Alto da Serra (Vila de Paranapiacaba).

2 – Trocar o nome da Estação São Bernardo para Estação Santo André.

1960 – Estatística do DER (Departamento de Estradas de Rodagem): uma média de 500 ocorrências é anotada mensalmente pela Polícia Rodoviária na Via Anchieta.

- O prefeito Oswaldo Massei busca empréstimo no Estado para a construção de 100 quilômetros de redes de água e esgoto em São Caetano.

2000 – Hospital Assunção, em São Bernardo, realiza a primeira cirurgia de redução de estômago no Grande ABC.

