Árvore cai em cima de cinco casas na Chácara Baronesa

02/08/2020 | 19:02



Um eucalipto de quase oito metros se partiu hoje pela manhã na Chácara Baronesa, em Santo André. Parte do tronco atingiu cinco casas, deixando duas delas comprometidas, todas na Rua Domênico Rossini. Apesar do susto, quem estava nas resiências, e dormia, há que foi por volta das 5h30 da manhã, não se machucou.

"Não houve vento, nada. Ela partiu porque temos por aqui algumas árvores comprometidas. Graças a Deus não machucou ninguém", conta o líder comunitário da Chácara Baronesa, David Marinho. Segundo ele, os bombeiros e a Defesa Civil chegou por volta das 9h e retirou as partes do tronco. "Duas famílias estão seguras, vão continuar dentro das suas residências. As outras três vão para casa de familiares", completou. Amanhã, diz Marinho, equipe da Prefeitura deve ir até o local.