Ana de Armas é proibida de levar Ben Affleck ao lançamento de 007 - Sem Tempo para Morrer

02/08/2020 | 18:10



Ana de Armas terá que pensar em outro acompanhante para os eventos de lançamento de seu mais novo trabalho, 007 - Sem Tempo para Morrer, uma vez que a presença de seu namorado Ben Affleck foi proibida.

O jornal britânico The Sun divulgou que os produtores do filme estão preocupados que o ator desviaria o foco do filme em si e roubaria os holofotes do protagonista Daniel Craig.

De acordo com fontes ligadas à produção, a intérprete da Bond Girl Paloma já teria sido avisada sobre a proibição.

- Seria um desastre se [o evento] fosse sobre as demonstrações públicas de afeto de Ben e Ana, ofuscando tudo, disse a fonte.

A estreia de 007 estava prevista para abril deste ano, mas, por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, a previsão é de que o longa chegue aos cinemas em novembro.