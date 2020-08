Esposa de Ludmilla fala sobre cuidados com o cabelo e admite que fez harmonização facial: Foi super tranquilo

02/08/2020 | 17:11



Brunna Gonçalves tem o costume de conversar com os seguidores e mantê-los atualizados sobre seu dia a dia. No último sábado, dia 1º, a dançarina respondeu a algumas perguntas dos internautas e falou sobre harmonização facial, admitindo que realizou o procedimento:

- É basicamente um conjunto de procedimentos estéticos que, combinados, harmonizam mais o seu rosto. Foi super tranquilo, eu tenho pavor de agulha, mas eu fui anestesiada e eu não senti nenhuma dor. Demorou uma hora e pouquinho tudo que eu fiz. E usei ácido hialurônico, esse produto o nosso corpo absorve, então depende do organismo, o retoque tem que fazer mais ou menos em seis a dez meses.

Cabelos

A beldade aproveitou para contar um pouco mais sobre os cuidados que tem com os cabelos, que já foram loiros e lisos, mas agora estão castanho-escuros e encaracolados:

- Gente, [o cabelo] é todo meu, não tem aplique, nem [peruca] lace, ele é todo e unicamente meu. Estou usando um produto maravilhoso [para o crescimento], pelo visto, ele deu resultado, porque cresceu bem. Estou na transição [capilar] tem dois anos, e ele ficou desse tamanho aqui, eu cortei bem curtinho e, graças a Deus, meu cabelo tem um crescimento muito bom, cresceu bem rápido.

A esposa de Ludmilla ainda revelou o motivo que a levou escurecer os cachos, que antes estavam com luzes, tendo em vista que a dançarina não esconde sua paixão pelo loiro:

- Eu escureci meu cabelo porque quando eu descolori ele, não cuidei do jeito que deveria ter sido cuidado, por preguiça, e daí danificou meu cabelo inteiro. Eu resolvi escurecer para ser mais fácil de cuidar. Eu amo cabelo loiro, sou apaixonada, porém eu sou muito preguiçosa para poder cuidar do meu cabelo loiro então eu resolvi escurecer para cuidar dele melhor. Mas eu amo loiro, o dia que eu puder voltar, e tiver disposição para cuidar dele, eu volto.

Além disso, Brunna falou sobre como faz para manter seus cachos, e também esclareceu as dúvidas dos seguidores sobre que tipo de cacho seu cabelo tem:

- Então, eu acho que ele é um [cacho] quarta, me corrijam se eu estiver falando besteira. Eu fiz um tratamento para soltar os cachos, mas ele não me impede de descolorir meu cabelo.

Presente de Ludmilla

Casada com Ludmilla desde 2019, Brunna também mostra para os seguidores os presentes que ganha da esposa. No sábado, não foi diferente: ela compartilhou com os internautas as imagens de um colar de diamantes com um pingente no formato de seu nome! A dançarina parece ter ficado bem feliz com o mimo, como disse no Stories do Instagram:

- Olha essa perfeição, gente! Lindo demais, demais, super delicado. Amei, amei amei.