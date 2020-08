Após terminar namoro, Manu Gavassi volta a seguir Chay Suede no Instagram

02/08/2020 | 17:10



Será que Manu Gavassi decidiu perdoar quem fez mal a ela? A cantora voltou a seguir Chay Suede no Instagram na última semana de julho e, se você clicar em quem o rapaz está seguindo, vai ver que Manu também está na lista dele (pelo menos por enquanto)!

Não faz nem um mês que a artista terminou o namoro com Igor Carvalho, mas não necessariamente ela pensa em voltar com o ator, já que ele está firme e forte com a modelo Laura Neiva, e ainda tem uma filha.

Chay e Manu estiveram juntos entre 2012 a 2014 e, segundo foi apontado durante a participação da moça no BBB, ela teria sido traída.

- Todo cara na sua vida vai te trair, se eu fosse você, ficava comigo, já que você me ama, disse a voz de Planos Impossíveis enquanto participava do reality, reproduzindo o que ela ouviu quando ainda namorava a tal pessoa.

Até o momento, o ex-casal não interagiu nas redes sociais.