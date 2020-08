São Caetano confirma chegada do lateral Victor Luiz e do atacante Filipe Carvalho

Do Diário do Grande ABC



O São Caetano não para de se reforçar. A equipe da região anunciou neste domingo a chegada de mais dois jogadores: o lateral-esquerdo Victor Luiz e o atacante Filipe Carvalho. Ambos já estão treinando com os novos companheiros e sendo observados pelo técnico Alexandre Gallo.

Aos 23 anos, Victor Luiz foi revelado nas categorias de base do Azulão, mas nunca atuou pelo time principal. Ele passou pela Europa, com paradas no Porto-B (Portugal) e no Septemvri Sofia (Bulgária), e estava no Londrina, onde disputou três partidas na edição deste ano do Campeonato Paranaense.

"Vejo uma oportunidade muito boa (de jogar no profissional do São Caetano). Na base eu já almejava isso. Até subia para treinar no time principal, porém, não tive oportunidade de jogar. Tive outro rumo na vida, mas agora estou de volta e a história vai ser diferente”, comentou o atleta.

Já Filipe Carvalho tem a carreira marcada por atuações com as camisas do Tapajós, do Pará, e do Nacional, do Paraná. No primeiro semestre, defendeu o São Paulo Crystal, da Paraíba. O jogador de 25 anos afirma que chegar ao futebol paulista é especial.

"Encaro como uma grande oportunidade. Participar do Campeonato Paulista é algo que eu almejava. Vim de uma competição bastante truncada, que é o Campeonato Paraibano. Mas o Paulista é o Estadual mais disputado. Por isso, quero ajudar o clube a alcançar os seus objetivos”, declarou.

No sábado, o São Caetano anúncio que o atacante Luan Costa também chega para reforçar o plantel da equipe até o fim da temporada.