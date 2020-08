Agentes da Polícia Militar encontram espaço de 'rinha de galo' em Santo André

Do Diário do Grande ABC



02/08/2020 | 16:53



Um espaço que realizava ''''rinha de galos'''' foi encontrado neste domingo (2) em Santo André pela Polícia Militar. A operação foi realizada após denúncia e a ação foi repassada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para equipe de policiamento ambiental.

A averiguação acabou por constatar local com duas baias e um total de 47 galos presos em gaiolas de madeira e de ferro. Ainda foram encontrados dois ringues desmontados, material de transporte de animais, itens de socorro médico, esporas e luvas feitas especialmente para a briga entre os galos.

Os agentes da PM abordaram cinco indivíduos que estavam do lado de fora da casa. Eles foram encaminhados para o 2° Distrito Policial de Santo André, localizado na Vila São Pedro, com uma equipe de rádio patrulha preservando o local. O caso está em análise, com o valor da multa ambiental para os envolvidos chega a R$ 230 mil.