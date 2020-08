Agenda cultural de Santo André tem atividades em redes sociais

Do Diário do Grande ABC



02/08/2020 | 16:38



A agenda cultural de Santo André da semana tem série de atividades em redes sociais. Entre as opões, estão trabalhos produzidos pelas Escolas Livres e seus espaços expositivos, além de parceiros. O público também poderá conferir as produções selecionadas no edital emergencial destinado a agentes culturais da cidade no período de isolamento.



Entre as atrações do edital emergencial, que teve 363 inscrições, estão atividades de música, teatro, dança, literatura, artes visuais, circo, artesanato, audiovisual, entre outras. As apresentações são exibidas nas redes sociais dos produtores e a lista pode ser conferida em: http://www3.santoandre.sp.gov.br/agendacultural/programacao-do-edital-emergencial/.



Outras atrações – Amanhã, às 16h, serão exibidos, no Acervo ELT, o pocket show Liniker e os Caramelows, da Mostra de Processos da ELT de 2015, e no ELD em Casa, Selfdário 3 – Danças, enquadramentos e planos.



As atrações da terça-feira (4) serão, no Acervo ELT, Dia de M.E.R.D.A. produção de 2014, e no ELD em Casa, Por Onde Seus Pés Andaram? Do Núcleo Infantil da Escola Livre de Dança (ELD), ambos às 16h.



A programação da quarta-feira (5) começará às 16h com o ELT em Casa e a aula pública do Núcleo Estudo Crítico das Políticas Públicas em Cultura com o tema ‘O universo cultural e as políticas públicas’. No mesmo horário, o ELD em Casa exibirá a parte 3 de A Deusa Kali, aula do Núcleo de Adultos da ELD. E às 18h, no Museu em Casa SA, a equipe do Museu de Santo André apresentará os poemas Guardar, de autoria de Antonio Cícero, e Classificados Poéticos, de Roseana Murray.



O Quintas Lá em Casa, na quinta-feira (6) terá como atrações, às 15h, Yoga para Mulheres, com Margo Garbini Franco com a participação do músico Fabio Kidesh como convidado, e às 19h, a apresentação de É Firmeza, música do instrumentista, compositor e cantor andreense Zé Terra, com a participação de Karla Ranger. E às 16h o púbico poderá conferir, no Emia em Casa, Fazendo arte, sim!, extração de argila, com Fabio Marques, e no ELT em Casa, a aula Política cultural, economia criativa e cidade criativa: a vida artística e a precariedade de uma vida intermitente.



Na sexta-feira (7), às 16h, a programação contará com as exibições de Encontros NIT – Teatro como Trabalho, com a participação de Lilyan Teles (F9) e Heraldo Firmino (Formação de 1990 e mestre da Formação 22), que discorrerão sobre palhaçaria, no ELT em Casa, e ‘O olhar e os elementos que constroem a imagem’, a aula 2 de direção de arte com Luiz Lopreto, no ELCV em Casa. Em seguida, às 19h, o ELCV em Casa realizará a live com Lúcio Kodato, que falará sobre direção de fotografia na atualidade.



E no sábado (8), às 15h, o Casa em Casa terá a live Oficina Literária com Daiana Barasa e a participação de Juliana Rodrigues.



A Agenda Cultural Online é uma iniciativa da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Santo André que visa levar ao público uma programação cultural diversificada e de qualidade produzida em na cidade. A programação contará ainda com a participação de produtores culturais e outros parceiros, que poderão se inscrever em: www3.santoandre.sp.gov.br/agendacultural/.