Ex-BBBs20 e participantes de De Férias com o Ex se enfrentam no Domingo Legal e Celso Portiolli chama concorrente de meia-boca

02/08/2020 | 16:10



O Passa ou Repassa deste domingo, dia 2, foi animado. O quadro do Domingo Legal reuniu ex-participantes do BBB20 e De Férias com o Ex, que se enfrentaram em diversas provas e o assunto deu o que falar na internet.

Victor Hugo, Flayslane e Felipe Prior disputaram contra Gabi Prado, André Coelho e Clara Maia, e esses últimos levaram a melhor, ao vencerem a competição de coordenação motora, que foi prejudicada por conta do desempenho de Victor Hugo.

Celso Portiolli aproveitou a presença dos ex-contratados da Rede Globo para deixar registrado uma crítica à emissora:

- Eles fizeram um estágio meia-boca nas provas da concorrência, disse o apresentador em referência ao desempenho dos ex-brothers.

Romance no ar

Durante a prova do Torta na Cara, Felipe Prior e Gabi Prado ficaram frente a frente e Portiolli começou a provocar perguntando se a dupla estava solteira. Diante do sim de ambos, começou um clima de romance.

- Será que a internet shippa esse casal?, questionou o contratado do SBT.

Ao que o arquiteto respondeu:

- Eu shippo.

Então, o apresentador brincou:

- Vamos fazer um teste de Covid-19 em vocês para saber se podem beijar.