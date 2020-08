Anitta rebate críticas sobre seu corpo após postar vídeo dançando: Estou me amando

02/08/2020 | 15:11



Anitta está deixando bem claro que não vai engolir críticas sobre o seu corpo! A cantora, que está curtindo uma viagem na Croácia com alguns amigos, postou no Stories do Instagram um vídeo dançando em uma balada silenciosa - aquelas em que a música toca nos fones de ouvido de cada pessoa - e, é claro, rebolou bastante usando um macaquinho de renda branca. Isso acabou atraindo alguns comentários negativos sobre a artista, como o de um usuário que parece não ter gostado da transparência da roupa usada na ocasião:

Só eu achei essa blusa transparente que deu para ver coisas ou tenho a mente muito poluída?

Sem perder a classe, Anitta respondeu:

O mesmo que daria para ver se a blusa estivesse em um homem: mamilos. Até cachorro tem mamilo... preocupa não que isso não é mente poluída, está tudo ok com sua saúde mental sendo esse o tópico em análise.

Outra seguidora criticou o corpo da carioca, afirmando que seu bumbum estaria flácido. Mais uma vez, ela rebateu:

E o seu está duro? Está feliz com ele? Então, arrasa e se joga. Eu estou feliz com o meu mole mesmo, estou me amando, jogando para o alto.

Além disso, uma internauta comentou sobre o fato de o rosto da cantora estar com mais acne do que o usual, brincando com o fato:

Se nem Anitta está livre das espinhas, então quem sou eu na fila do pão para estar, né?

A funkeira novamente não se importou com o comentário, e esclareceu a situação:

Sim rs... está babado mesmo. TPM + sol todo dia + protetor solar + cabelo molhado com creme encostando... paraíso das espinhas. Só resta ter paciência?