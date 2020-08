Marina Ruy Barbosa responde internauta que sonhou com ela sendo procurada pela polícia: Estou pagando todos os impostos direitinho, juro

02/08/2020 | 14:10



Marina Ruy Barbosa procurada pela polícia? Esse foi o sonho que uma internauta compartilhou no Twitter, e que atraiu até mesmo a atenção da atriz! Na rede social, a usuária afirmou em seu perfil que sonhou que estava ajudando a ruiva a fugir da polícia, e teve seu tweet compartilhado por Marina, que ainda brincou:

Ai meu Deus. O que será que vem pela frente? Estou pagando todos os impostos direitinho, eu juro.

A moça ainda revelou mais detalhes do sonho nos comentários da publicação, revelando que a trama envolveu até mesmo Wesley Safadão:

Não lembro exatamente o que era, mas a gente fugiu muito, até se esconder no show do Wesley Safadão nós fomos, no final deu tudo certo [risos].

Outros internautas ainda especularam quais motivos levariam Marina a ser presa, elogiando a beleza da artista e também mencionando seu evidente amor por felinos:

Será que você tinha roubando o gato de alguém?, sugeriu um perfil.

Marina vai ser presa porque é um crime ser tão linda, elogiou outro.

Provavelmente, a polícia estava te perseguindo por carregar excesso de beleza, decretou um terceiro.

Além disso, algumas pessoas comentaram que o sonho pode ter sido motivado pelo episódio recente de Totalmente Demais, novela que está sendo reprisada pela Rede Globo, no qual a personagem de Marina, Eliza, é presa. Que coisa né?