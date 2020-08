02/08/2020 | 13:10



Os fãs de Boca Rosa podem respirar aliviados! A influencer postou um Stories na noite do último sábado, dia 1º, e escreveu, em um registro deitada no sofá com um casal de amigos:

Tô em casa, hein!

Bianca Andrade foi internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, dia 28 de julho, com amigdalite.

Em um vídeo no hospital, ela afirmou que não estava mais aguentando de dor.