Katie Holmes dá raro depoimento sobre vida com a filha Suri Cruise: Me sinto muito abençoada

02/08/2020 | 10:11



Katie Holmes deu uma rara declaração sobre a vida com a filha, Suri Cruise, de 14 anos de idade. Em entrevista a um jornal australiano para falar de um novo trabalho, ela acabou entrando no assunto ao comentar a quarentena:

Gosto de deixá-la de fora de minhas entrevistas, mas vou dizer que a quarentena tem sido uma lição. Olhar para tudo que você tem e celebrar a simplicidade de cozinhar um jantar e passarmos tempo juntas.

E continuou:

Quando penso sobre minha vida, me sinto muito abençoada. Já me senti muito sortuda e confio muito nos meus instintos, mas também me perdoo pelos meus erros.

Especula-se que Tom não tenha contato com Suri há oito anos - desde que se divorciou de Katie, por conta da sua religião, a Cientologia, que desencoraja contato com não-membros.