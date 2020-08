Covid-19 força ONG a se reinventar para manter ajuda aos doentes

02/08/2020 | 07:40



Quando o primeiro caso da covid-19 foi confirmado no País, a ONG Cabelegria havia acabado de estrear o banco móvel que entrega perucas, nos hospitais, a crianças e mulheres com câncer. O caminhãozinho teve de ir para a garagem, outros bancos de perucas fecharam e os eventos presenciais de arrecadação de doações foram cancelados.

A produção de perucas mudou para a casa da costureira da instituição, onde foi instalada a máquina de costura. Junto à peruca também se começou a postar uma carta com informações de higiene e prevenção diante do novo coronavírus.

Com os bancos de perucas fechados, a ONG viu essa demanda quadruplicar e chegou a fazer cerca de 100 envios por mês. Fundadora e presidente da instituição, criada em 2013, Mariana Robrahn conta que o maior impacto foi a perda de um patrocinador. "A gente precisou se reinventar, criando a lojinha online", conta.

O maior temor é com a proximidade do Outubro Rosa, que em tempos normais garante cerca de 60% da arrecadação anual com ações em empresas e shoppings.

"A gente acaba segurando as contas porque não sabe o que ocorrerá com os eventos", lamenta Mariana. "Estamos estruturando as ações de forma online no Outubro Rosa. Mesmo assim, não tem tanta facilidade de fechar (patrocínio) para evento físico."

Receio semelhante preocupa o Instituto Quimioterapia e Beleza, também de São Paulo, que realiza oficinas, dá apoio psicológico, envia lenços e promove outras atividades para melhorar a autoestima de mulheres em tratamento ou que tiveram câncer. O principal evento anual é em outubro, a Pedalada Rosa, que reúne centenas de mulheres na Avenida Paulista, e que neste ano deve ser virtual.

Tudo digital

"Mandei para empresa parceira uma proposta de fazer tudo em ambiente digital. Não quero deixar passar porque é um marco importante para despertar a atenção da comunidade. Algumas mulheres só lembram de fazer os exames e o autocuidado no Outubro Rosa", argumenta Deborah Duarte, diretora do instituto.

A ONG também enfrentou queda na arrecadação e teve até de pedir desconto no aluguel da sede, fechada desde março. Sem o patrocínio desde junho, terá de batalhar para custear os cerca de R$ 5 mil mensais do envio de lenços.

Como a maioria das voluntárias é formada por pacientes, as atividades passaram a ocorrer de forma virtual, com lives com convidadas que falam de coisas como nutrição, automaquiagem e sexualidade. "A sede está praticamente fechada. Só uma voluntária vai para organizar os lenços", conta Deborah.

Impacto

Segundo dados de 2016 do IBGE, o País tem 237 mil fundações privadas e associações sem fins lucrativos, das quais 26 mil prestam assistência social e serviços de saúde. Um estudo das consultorias Mobiliza e Reos Partners ouviu 1.760 representantes de organizações em maio, dos quais 87% afirmaram ter interrompido parte ou todas as atividades, 73% constataram redução na captação de recursos, 44% perderam voluntários e 40% enfrentam estresse e sobrecarga nas equipes.

Situação semelhante foi apontada por levantamento de abril da Rede de Organizações do Bem, que entrevistou 231 diretores de ONGs de assistência e educação. Do total, 67% tiveram forte queda na arrecadação, 83% correm risco de fechar no curto prazo e 72% fecharam a atividade presencial.

"Essa reinvenção a gente teve que aprender de um dia para outro", resume Celso Rodrigues, da Associação Helena Piccardi de Andrade Silva (AHPAS), que teve de dispensar os motoristas voluntários por serem grupo de risco e de adotar outros protocolos para os profissionais que mantinha contratados para o transporte de crianças e adolescentes com câncer. "Nosso trabalho se tornou fundamental. Em uma crise dessas, como a mãe vai pegar condução para levar uma criança com baixa mobilidade? Pegando um, dois, ônibus, com risco de contaminação? E a única chance de cura é continuar no tratamento." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.