Com 4 mortes, região chega a 1.737 óbitos pela Covid-19

Luis Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



01/08/2020 | 22:05



O Grande ABC encerrou o sábado com 1.737 óbitos em decorrência da Covid-19, quatro a mais do que sexta-feira. Foram confirmadas também 749 novas diagnosticadas com o novo coronavírus, elevando a lista regional para 42.169 moradores infectados.

Cinco das sete cidades divulgaram ontem os boletins epidemiológicos – exceção para Diadema e Mauá. As mortes foram registradas em São Bernardo (três) e em Ribeirão Pires (uma). Santo André, São Caetano e Rio Grande da Serra não registraram óbitos pela Covid-19 ontem.

O maior número de registros de infectados continua em São Bernardo, com 19.281 testagens positivas, sendo que a cidade também aparece no topo da lista de locais na região com o maior número de óbitos pela doença, com 620. Santo André informou ter 11.468 casos e 375 mortes. Em São Caetano, a Prefeitura divulgou a existência de 2.641 confirmações, com 132 mortes registradas. Ribeirão Pires fechou o sábado com 743 infectados e 55 óbitos motivados pela complicação. Rio Grande da Serra afirmou que, atualmente, conta com 334 positivos e apresenta histórico de 17 falecimentos nos últimos meses.

Até sexta-feira, a Prefeitura de Mauá informou boletim com 2.033 moradores com Covid-19, tendo 204 óbitos pela doença registrados. Diadema também só disponibilizou para o público dados até o mesmo dia, com 5.669 testagens positivas e 334 mortes.

O Estado de São Paulo chegou, ontem, a 552.318 casos confirmados do novo coronavírus e 23.236 óbitos resultantes de complicações da infecção.