Amistoso entre Botafogo e Fluminense termina empatado, por 1 a 1, no Engenhão

01/08/2020 | 21:25



Botafogo e Fluminense empataram por 1 a 1 na noite deste sábado, em amistoso disputado no Estádio do Engenhão, no Rio. Evanilson marcou para os tricolores e Matheus Babi igualou o placar para os alvinegros.

Este foi o segundo encontro válido pelo Troféu Gerson e Didi, um torneio simbólico idealizado pelas diretorias dos dois clubes. Na abertura da série, o Fluminense havia vencido por 1 a 0, com gol de Michel Araújo.

A cada partida, uma das equipes fica com a taça batizada em homenagem aos campeões mundiais com passagens pelos dois times. Quem somar mais pontos até o fim da temporada, considerando também os dois clássicos válidos pelo Campeonato Brasileiro, levará o troféu de maneira definitiva.

Os dois amistosos serviram de preparação para o início da caminhada na Série A, no próximo domingo. O Botafogo estreia em casa contra o Bahia, às 11h, enquanto o Fluminense começa a disputa como visitante, diante do Grêmio, às 19h.

O JOGO - Pelo lado alvinegro, o amistoso marcou a reestreia do lateral-esquerdo Victor Luis, de volta ao clube após empréstimo ao Palmeiras.

Na equipe tricolor, a principal novidade era a presença de Michel Araújo entre os titulares. Autor do gol da vitória na semana passada, o uruguaio ganhou a vaga no lugar de Yago, poupado por desgaste muscular.

No primeiro tempo, as equipes apresentaram dificuldades em construir jogadas e produziram muito pouco ofensivamente. As melhores chances vieram em finalizações de longa distância, com Evanilson pelo Fluminense e Pedro Raul pelo Botafogo.

O placar só foi inaugurado aos 11 minutos da etapa complementar. Marcos Paulo achou um ótimo passe em profundidade e Evanilson soltou uma bomba para colocar o Fluminense na frente, sem chances para o goleiro Gatito Fernández.

A sorte do Botafogo mudou com a entrada de Matheus Babi no lugar de Pedro Raul, aos 18 minutos. Logo na primeira participação, o atacante aproveitou um bom cruzamento de Barrandeguy e se antecipou à marcação para empatar.

A partir daí, os técnicos Paulo Autuori e Odair Hellmann aproveitaram para descansar titulares e testar as opções do banco. Com os times bastante descaracterizados e poucas chegadas de perigo, a emoção na parte final ficou por conta da expulsão do volante Yuri, do Fluminense, punido com um segundo cartão amarelo após entrada ríspida contra Bruno Nazário.

PRELIMINAR - Antes da partida entre os profissionais, as equipes sub-20 do Botafogo e sub-23 do Fluminense fizeram uma preliminar também amistosa no Engenhão. O duelo terminou empatado por 1 a 1, com gols de Diogo para a equipe tricolor e Rafael Navarro para o time alvinegro.