Brasil tem 1.088 novas mortes por covid-19 e total chega a 93.563, diz ministério

01/08/2020 | 19:15



O Brasil registrou 1.088 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos pela doença a 93.563, segundo dados divulgados neste sábado, 1º de agosto, pelo Ministério da Saúde.

Ainda de acordo com os números, da sexta para o sábado, foram registrados 45.392 novos casos da doença, o que aumentou para 2.707.877 o total de pacientes infectados no País pelo novo coronavírus.

Desses, 1.865.729 (68,9%) correspondem a pacientes recuperados e 748.585 (27,6%) a pacientes ainda em acompanhamento, segundo o Ministério da Saúde.

O dado do ministério não significa que todas as mortes ocorreram nas últimas 24 horas. Os casos, no entanto, estavam em investigação e foram confirmados neste período. Há cerca de 3.458 mortes em investigação.

Estados

São Paulo é o Estado com maior número de casos do novo coronavírus, 552.318, e de mortes, num total de 23.236. O Ceará segue em segundo lugar em número de casos, com 175.928, e 7.698 óbitos.

Depois, a Bahia aparece em terceiro lugar, com 168.926 casos e 3.517 mortes.

O Rio de Janeiro está na quarta posição, com 167.213 confirmações do novo coronavírus, mas com 13.556 óbitos.