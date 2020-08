Britney Spears aparece bem diferente em vídeo, fãs dizem que não é ela, e seu pai chama todas as alegações sobre a cantora de piada

01/08/2020 | 19:10



Britney Spears está a cada dia deixando as pessoas mais preocupadas. Na última sexta-feira, dia 31, a cantora publicou um vídeo em seu Instagram em que aparece fazendo caras e bocas para a câmera em frente a um fundo branco, ao som de We No Speak Americano. Até aí tudo bem, o problema é que a aparência da cantora está estranha, principalmente por conta de seus dentes, grandes e desalinhados, diferentes do que ela costumava ter.

A publicação falava sobre produtos faciais e hidratação. Mas os seguidores não se convenceram e fizeram diversos comentários apontando inquietação.

Tem algo realmente muito errado!, escreveu uma fã.

Essa não é a Britney. Alguém está postando ao invés dela para fazer parecer que ela é a pessoa que postou e está tudo bem, declarou outro.

Não me lembro de Britney ter uma lacuna entre os dentes, disse um terceiro.

Há tempos, os fãs da Princesinha do Pop estão apontando que ela não passa bem e, até mesmo, criaram o movimento Liberte a Britney, em referência ao fato de que ela vive sob tutela de seu pai desde 2008 e a responsabilidade agora está em uma cuidadora.

Neste sábado, dia 1º, porém, Jamie Spears decidiu dar uma entrevista ao site Page Six para tentar acabar com as teorias da conspiração. Ele disse estar incomodado com a agressividade da campanha, que inclui ameaças de morte.

O empresário ainda declarou que é tudo uma piada e que o assunto é particular de sua família.

Todos esses teóricos da conspiração não sabem de nada. O mundo não tem ideia. Cabe ao tribunal da Califórnia decidir o que é melhor para minha filha. Não é da conta de mais ninguém.