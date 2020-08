Ceará vira sobre o Bahia e fica perto de conquistar a Copa do Nordeste

01/08/2020 | 18:35



O Ceará contou com falhas da defesa adversária para dar um importante passo rumo ao bi da Copa do Nordeste na tarde deste sábado ao ganhar do Bahia, por 3 a 1, de virada, no Pituaçu, pelo primeiro jogo da final.

Os dois times voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, às 21h30, também no Pituaçu. O Ceará pode perder por até um gol de diferença, enquanto o Bahia tem que ganhar por três ou mais. Se der vitória tricolor por dois gols, o título será decidido nos pênaltis.

Como toda final, o jogo começou bastante nervoso e truncado. Não é a toa que dois cartões amarelos foram mostrados antes dos 15 minutos. E ambos para o Bahia. Já a primeira finalização saiu apenas aos 17.

Élber tabelou com Fernandão, deixou dois adversários para trás e finalizou pela linha de fundo. Aos 25, Fabinho saiu jogando errado e foi desarmado, que tocou para Fernandão colocar o Bahia na frente.

A alegria tricolor, porém, durou só dois minutos. Em uma falha de comunicação entre Juninho Capixaba e Anderson, Fernando Sobral ficou com o gol aberto para deixar tudo igual.

Mas depois dos gols a partida voltou a ficar truncada e só houve mais uma boa chance antes do intervalo, quando Rodriguinho finalizou fraco nas mãos de Fernando Prass.

No começo do segundo tempo, o Ceará quase virou logo aos seis minutos. Bruno Pacheco tabelou e soltou a bomba para boa defesa de Anderson. A bola foi afastada pela zaga antes que Fernando Sobral aproveitasse o rebote.

Aos 11 minutos não teve jeito. Samuel Xavier cruzou e Cléber, de cabeça, colocou o Ceará na frente. Mais uma falha da defesa tricolor. O Bahia sentiu o gol e viu Vinícius assustar em chute rasteiro de fora da área.

A partida ficou aberta e o Ceará passou a ter espaços para os contra-ataques. Fernando Sobral chutou e Anderson espalmou. Aos 31 minutos, o VAR entrou em ação para confirmar o terceiro gol do time cearense.

Mateus Gonçalves recebeu na ponta, invadiu a área e chutou. A bola desviou na zaga antes de entrar. O bandeirinha marcou impedimento do atacante na origem da jogada, mas o gol foi validado pelo VAR apesar de ter demorado três minutos.

Nos minutos finais, o Bahia apostou nas bolas aéreas e chegou a reclamar de um pênalti em cima de Fernandão, mas nada foi marcado após consulta ao VAR.