Gallo tenta blindar atletas de problemas extracampo

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



01/08/2020 | 23:22



Salários atrasados, promessas não cumpridas, investidor que desapareceu. No extracampo a situação não vem sendo favorável para o São Caetano desde o segundo semestre do ano passado. Por outro lado, neste mesmo período conquistou o título da Copa Paulista de 2019, vinha realizando campanha de recuperação na Série A-2 – é o atual sexto colocado – e se prepara para a estreia na Série D do Brasileiro. Sob comando do técnico Alexandre Gallo, uma das orientações é tentar esquecer o que vem acontecendo fora das quatro linhas e alcançar as metas com a bola rolando.

“A gente tenta deixar de lado essa questão do clube, nosso foco e objetivo são futebol. Vamos tentar tratar da melhor forma, para honrar as condições que o São Caetano tem”, declarou Gallo, que substituiu Adãozinho logo no início da Série A-2 (o ídolo havia sido chamado para tapar o buraco deixado por Marcelo Vilar, levado pela Ferroviária).

O Azulão perdeu cinco peças durante a pandemia, sendo duas do time titular: o zagueiro Matheus Salustiano e o atacante Bruno Moraes. Por outro lado, a diretoria tenta fechar com até oito reforços – segundo Gallo, seis já estão certos. Entretanto, nem todos poderão ser inscritos no Estadual e jogarão somente no Nacional. “Reforçamos a equipe não só para o Paulista como para o Brasileiro, dentro das nossas condições e dos nossos limites. Primeiro, com os pés no chão, queremos conquistar classificação (para a segunda fase da A-2). Estamos próximos dela, com respeito aos adversários. Se o trabalho continuar como antes, em ascensão, podemos ser candidatos ao acesso. E o Brasileiro também é situação que o São Caetano busca e, por isso, tem jogadores que vieram e só poderão ser usados nele”, concluiu o treinador.

Ontem, o time anunciou a chegada do atacante Luan Costa, ex-Caldense.