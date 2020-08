Adele recria look de Beyoncé e internautas mal reconhecem a cantora: Adele ou Angélica?

01/08/2020 | 18:11



Adele realmente gosta de Beyoncé. Neste sábado, dia 1º, a cantora compartilhou uma foto no Instagram em que aparece embaixo de uma lareira apontando para uma televisão que exibia a nova produção de Bey, Black is King. Detalhe: a britânica usava uma blusa com a mesma estampa do macacão que a americana vestiu no filme.

Adele não é muito ativa nas redes sociais, mas fez questão de parabenizar a colega publicamente.

Obrigada, rainha, por sempre fazer com que todos nós nos sintamos tão amados por meio de sua arte, escreveu ela na legenda do post, seguido por emojis de coração.

A imagem circulou na internet e o que chamou a atenção foi a aparência da voz de Rolling In The Deep, que apareceu bem diferente do que os fãs estavam acostumados, mesmo depois do emagrecimento acentuado.

Socorro, nem reconheci a Adele. Simplesmente perfeita como sempre, escreveu uma pessoa no Twitter.

Eu passei por essa foto umas 10 vezes, e só agora percebi que é a Adele, comentou outra.

E teve aqueles que disseram que a artista estava parecida com a brasileira Angélica, por conta do cabelo loiro e das sobrancelhas mais escuras. A comparação fez tanto sucesso que se tornou um dos assuntos mais comentados da rede social.

Gente, a Adele está muito parecida com a Angélica, mencionou um internauta.

A Adele está meio Carolina Dieckman com Angélica, né?, brincou outro.