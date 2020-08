Atlantic receberá R$ 1 milhão a mais por aditivo em Mauá

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



01/08/2020 | 18:01



O governo do prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), pagará R$ 1,05 milhão a mais para a Atlantic – Transparência e Apoio à Saúde Pública para a gestão do hospital de campanha da cidade por mais um mês. O acordo com a entidade foi prorrogado, como mostrou o Diário há duas semanas. Ao todo, a organização receberá do município cerca de R$ 4,3 milhões para gerenciar a unidade que atende aos pacientes de Covid-19.

Assinado em abril, o contrato com a Atlantic foi firmado sem licitação e virou alvo de operação do Ministério Público em junho por suspeitas de irregularidades. A suspeita é a de que o convênio seja superfaturado, levando em consideração contratos semelhantes envolvendo hospitais de campanha nas cidades da região – Atila nega as acusações e alega que a escolha da empresa se deu com base no princípio da economicidade.

Na quarta-feira, o Diário mostrou que o pré-candidato a prefeito João Veríssimo (PSD), opositor de Atila, pediu ao Ministério Público que investigue o ato da prorrogação do acordo, que já é alvo de inquérito civil.

Ao Diário, Atila afirmou que a Atlantic venceu nova licitação para continuar a gerenciar o hospital de campanha durante o mês de julho, e que até a FUABC (Fundação do ABC) participou do certame. Contudo, o extrato de contrato publicado no Diário Oficial do município informa que o novo vínculo com a Atlantic foi firmado por meio de aditivo do convênio, ou seja, sem a realização de disputa pública. Devido à pandemia, a legislação vigente permite que os gestores assinem acordos sem licitação e prorroguem os convênios.

Segundo o despacho da administração, a prorrogação foi assinada dia 8 de julho, mas só foi publicada na quinta-feira, mais de 20 dias depois.