Thiago Braz vence competição na Itália em seu retorno às competições

01/08/2020 | 17:50



O campeão olímpico do salto com vara Thiago Braz conquistou, neste sábado, a medalha de ouro no 13º Meeting Internacional Triveneto, na cidade de Trieste, na Itália. A competição foi disputada com alguns cuidados por causa da pandemia global da covid-19, que afetou todo o calendário internacional do atletismo de 2020.

O brasileiro, que mora e treina em Formia, saltou 5,50 m em sua volta depois de quase seis meses sem competir. A sua última prova do ano havia sido o Meeting Indoor de Berlim, na Alemanha, em 14 de fevereiro. Foi sua estreia também na temporada ao ar livre. A sua última atuação em estádio havia sido no Campeonato Mundial de Doha, no Catar, onde ficou na quinta colocação.

Thiago, recordista olímpico com 6,03 m, entrou a competição nos 5,50 m e passou na sua terceira e última tentativa. Depois abriu mão de 5,55 m e 5,60 m, buscou superar o sarrafo a 5,65 m, falhando em dois saltos. Depois errou também em 5,70 m.

O filipino John Ernest Obiena, campeão asiático, seu vizinho de casa e companheiro de treino, ficou em segundo lugar, com 5,45 m, seguido do italiano Max Mandusic, com 5,35 m.

Qualificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio, o paulista de Marília, de 26 anos, ficou dois meses treinando em casa no início da pandemia e só no final de maio retomou as atividades no Centro Olímpico de Formia, orientado pelo ucraniano Vitaly Petrov.