São Caetano inicia inscrições para testes de Covid-19 para munícipes maiores de 55 anos

Do Diário do Grande ABC



01/08/2020 | 17:30



A Prefeitura de São Caetano iniciou neste sábado (1) o cadastro de munícipes com idade a partir de 55 anos para agendamento de testagem gratuita para o novo coronavírus. A inscrição dos moradores da cidade ocorre exclusivamente de maneira on-line em página especial (coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br).

"Uma de nossa ferramentas de combate e controle contra a epidemia da Covid-19 é a testagem em massa através do nosso drive-thru", afirmou o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) em vídeo postado nas redes sociais chamando a população para esta fase da análise.

Como tem ocorrido em outras ações promovidas pelo Executivo da cidade, as pessoas precisam comparecer a estrutura especial montada na esquina da Avenida Presidente Kennedy com a rua Ângelo Lodi, no bairro Santa Paula, quase que em frente ao Teatro Paulo Machado de Carvalho. O chamado ''drive thru de testagem rápida contra a Covid-19'' faz com que os exames ocorram sem que o público saia dos carros e os resultados são liberados em poucos minutos.

As testagens começam na segunda-feira (3) e será necessário apresentar protocolo do agendamento, documento pessoal e comprovante de residência ou cartão São Caetano. O atendimento contará com agendamento prévio para que o público alvo, principalmente os idosos, não fiquem muito tempo esperando. A Prefeitura reforça pedido para que os inscritos respeitem o horário para agilizar o processo ao máximo e evitar longas filas.