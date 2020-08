01/08/2020 | 17:11



Em 31 de julho, Diogo Nogueira contou em seu Instagram que estava com os sintomas do novo coronavírus e, para se prevenir, já estava em isolamento e preferiu adiar a live que faria no dia 2 de agosto em comemoração ao Dia dos Pais, que ficou remarcada para 23 deste mês.

Porém, horas mais tarde, o cantor confirmou que o seu teste deu positivo, mas que ele estava se sentindo bem.

- Eu estou um pouquinho rouco, mas estou bem, apesar de estar com Covid, disse em um vídeo.

O artista ainda tranquilizou os fãs:

- Em breve, estou de volta para a gente fazer as lives, para sambar bastante, para a gente se divertir com muita alegria e amor.