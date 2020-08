Príncipe Andrew é acusado de fazer orgia com várias menores de idade em novas provas do escândalo de pedofilia e assédio sexual

01/08/2020 | 17:10



Parece que o escândalo de pedofila envolvendo o príncipe Andrew está longe de acabar. De acordo com o jornal britânico The Mirror, o terceiro filho de Elizabeth II foi acusado de ser o indivíduo poderoso que estava ligado ao esquema de tráfico sexual protagonizado por Jeffrey Epstein. Ademais, o príncipe foi acusado de fazer orgia com várias outras meninas menores de idade, além de Virginia Giuffre, que em 2019 o acusou de assédio sexual.

Segundo o veículo, Giuffre foi questionada sob juramento sobre o que Andrew sabia sobre o bilionário norte-americano Epstein e seu esquema. A mulher, por sua vez, alegou que o britânico saberia de muitas informações valiosas, e que acredita que ele prestaria depoimento para se proteger:

- Ele saberia muito da verdade. Mais uma vez, não sei quanto ele poderia ajudá-lo [nas investigações], mas vendo que ele está com muitos problemas hoje em dia, acho que sim, então acredito que [o depoimento dele] pode ser valioso.

O advogado de Virginia, Spencer Kuvin, ainda teria feito um apelo para que Andrew se pronunciasse a fim de auxiliar nas investigações sobre os esquemas de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, que morreu na cadeia em 2019:

- O príncipe Andrew tem muito a responder, dadas essas novas revelações, e continuamos a pedir para que dê um passo à frente, seja homem e fale a verdade sobre o que ele sabe. Se esconder atrás da monarquia é covarde e muito abaixo de sua posição, e ele francamente se tornou uma vergonha para a família real. É nossa esperança que toda a extensão do esquema ilícito da pirâmide sexuais de Epstein continue a ser desvendada.

Vale lembrar que Andrew também está sendo acusado de pressionar o governo estadunidense a conceder um acordo judicial a Jeffrey Epstein quando o pedófilo foi acusado em 2007, por solicitar um menor para prostituição.