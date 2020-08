Do Diário do Grande ABC



01/08/2020 | 16:53



O São Caetano ampliou o elenco para a temporada. Neste sábado (1), a equipe acertou a contratação do atacante Luan Costa, de 23 anos. No Estado, ele já atuou por Flamengo e São José.

O jogador assinou contrato até o fim do atual calendário, ficando à disposição do técnico Alexandre Gallo para a disputa da Série A-2 do Campeonato Paulista e da Série D do Campeonato Brasileiro.

"Estou muito feliz de vestir essa camisa, que é pesada. A expectativa é das melhores. Quero fazer uma excelente Série A-2 e conseguir esse acesso para o torcedor", comentou o atleta sobre sua chegada ao Azulão. "Sou centroavante, mas não sou aquele nove que fica parado. Tenho facilidade de chegar na área para finalizar. Além da boa conclusão, também tenho boa mobilidade para atuar fora da grande área."

Luan Costa foi revelado pelo time do Goytacaz (Rio de Janeiro), em 2007. No Estado de São Paulo, já passou por Flamengo e São José. Ele estava na equipe da Caldense (Minas Gerais), onde realizou oito partida pelo Campeonato Mineiro 2020, tendo marcado um gol e realizado três assistências.