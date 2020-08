Após pronunciamento de Ellen DeGeneres, surgem novas acusações sobre bastidores do talk show e programa poderá ser encerrado

01/08/2020 | 16:11



Quando o BuzzFeed News divulgou há algumas semanas depoimentos de racismo e desrespeito a funcionários do The Ellen DeGeneres Show, muita gente ficou surpresa, já que o programa prega amor e felicidade. Desde então, uma resposta de Ellen DeGeneres era esperada, e ela só foi divulgada entre a equipe do talk show, em forma de um pedido de desculpas.

Segundo a revista People, a apresentadora escreveu uma carta em que dizia que estava tomando medidas para corrigir os problemas apontados nas entrevistas dos acusadores.

No primeiro dia, eu disse a todos, em nossa primeira reunião, que o Ellen DeGeneres Show seria um lugar de felicidade - ninguém jamais levantaria a voz e todos seriam tratados com respeito. Obviamente, algo mudou, e estou decepcionada por saber que esse não foi o caso. E por isso, peço desculpas. Qualquer pessoa que me conhece sabe que isso é o oposto do que eu acredito e do que eu esperava para o nosso programa, começou ela.

Apesar de não ter sido citada nas denúncias, Ellen declarou que assume a responsabilidade pelos fatos e que iniciou uma investigação interna para resolver a questão.

À medida que crescíamos exponencialmente, não consegui ficar a par de tudo e confiei em outras pessoas para fazerem o trabalho deles, pois sabiam como eu gostaria que eles fizessem. Claramente, alguns não. Agora isso vai mudar e estou comprometida em garantir que isso não vai acontecer novamente, afirmou.

E ainda disse:

Prometo fazer minha parte em continuar a me esforçar, e todos ao meu redor, a aprender e crescer.

A artista ainda não se manifestou publicamente depois disso.

O fim?

Embora tudo indica que o programa vai seguir e, desta vez, melhor do que antes, denúncias mais sérias ainda de abusos sexuais envolvendo os produtores da atração surgiram na última semana, também divulgadas pelo BuzzFeed News.

Os acusados negaram tudo o que foi dito pelos ex-funcionários.

Entretanto, parece que as relações ficaram estremecidas entre a equipe atual do programa, uma vez que o DailyMail divulgou na última sexta-feira, dia 31, que está nos planos de Ellen colocar um fim às exibições que se iniciaram em 2003 e se afastar permanentemente, algo que já foi cogitado em outro anos.

A verdade é que ela sabia o que estava acontecendo. [...] Ela é a única culpada, disse uma fonte ligada à Warner Bros.