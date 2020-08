Thais Fersoza faz homenagem para a filha no dia de seu aniversário: Preencheu e fez transbordar os nossos corações!

01/08/2020 | 13:10



O período entre o final de julho e o começo de agosto é motivo de comemoração para Michel Teló e Thais Fersoza. Isso porque poucos dias após o aniversário do filho mais novo do casal, Teodoro, no dia 25 de julho, é a vez de Melinda assoprar as velinhas neste sábado, dia 1º de agosto! A garota, nascida em 2016, completa quatro anos de idade - e é claro que Thais não deixaria a data passar em branco nas redes sociais.

Na última quinta feira, dia 30, a atriz usou o recurso do TBT [Throw Back Thursday] para resgatar uma foto, que você vê em destaque, ao lado da filha quando ela era um pouco mais nova e já comemorar a proximidade do aniversário da pequena. Já nesse sábado, a esposa de Michel Teló postou uma montagem com três fotos segurando a filha logo após o parto, bem como uma homenagem na qual falou sobre a vontade que sentia em ser mãe e como se sentiu realizada com a chegada de Melinda:

E ela chegou... Me trazendo o título de mãe! Meu Deus como eu desejei esse título.. E ela preencheu e fez transbordar os nossos corações! Nossa Melinda.. Tudo mudou com a sua chegada, tudo fez sentido... Até os medos e inseguranças de viver tudo isso pela primeira vez... Você é encantadora! Nossos papos me emocionam, sua companhia me faz irradiar amor e paz! Te amo demais minha filha... Você é o amorzinho da mamãe! Que benção de Deus ter você em nossas vidas... Você é luz!