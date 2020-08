Obituário - 1 de agosto de 2020

Ademir Medici

01/08/2020 | 12:41



SANTO ANDRÉ

Santo André, quinta-feira, 30 de julho

Giracina Gravena de Freitas, 94. Natural de Santa Maria da Serra (São Paulo). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Miguel Arrebola Rodrigues, 87. Natural de Bragança Paulista. Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Mecânico. Dia 30. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Joana Cezario Palma, 82. Natural de Mombuca (São Paulo). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Servente geral. Dia 30. Cemitério Municipal de Mombuca (São Paulo).

Adão Pereira, 81. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Ulisses Fiorani, 80. Natural de Vista Alegre do Alto (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dentista. Dia 30. Memorial Planalto.

Santino de Godoy Bueno, 79. Natural de Pederneiras (São Paulo). Residia no Jardim das Monções, em Santo André. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Maria de Lourdes Galbieri Brassaroto, 74. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Secretária. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Márcia Cardozo do Prado Bianchini, 72. Natural de Glicério (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Dia 30. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Donizeti Aparecido Zanetti, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Helena, em Santo André. Motorista. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosana da Silva Gomes, 57. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Quitéria da Silva, 55. Natural de Palmeira dos Índios (Alagoas). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joel Delgado, 52. Natural de Ivaté (Paraná). Residia no Parque Miami, em Santo André. Mecânico. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rute da Silva Dias, 51. Natural de Mauá. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Cuidadora. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sexta-feira, dia 31 de julho

Maria da Conceição Ferreira Baraldi, 86. Natural de Carmo do Rio Claro (Minas Gerais). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vitalino Marrocheli, 77. Natural de Taiaçu (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José de Sousa Oliveira, 53. Natural de São Raimundo Nonato (Piauí). Residia no Parque Capuava (Santo André). Assistente social. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quarta-feira, dia 29 de julho

Paulina da Silva, 77. Natural de Tanabi (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Leônidas Gonçalves Granja, 74. Natural de Pote (Minas Gerais). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

João Ferreira de Andrade, 73. Natural de Mogi Mirim (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

José da Silva, 73. Natural de Catolé RO Rocha (Paraíba). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

São Caetano, quarta-feira, dia 29 de julho

Marcos Paulo Marcandalli, 46. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, terça-feira, dia 28 de julho

Maria Elenilda Castro dos Santos, 57. Natural de Ibaretama (Ceará). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.

José Ventura Sobrinho, 55. Natural de São João do Tigre (Alagoas). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.



Diadema, quarta-feira, dia 29 de julho

Levi Leocádio Cecílio, 74. Residia no bairro Taboão. Dia 28. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Célio Vieira Chagas, 70. Natural de Lupércio (São Paulo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 29. Jardim da Colina.

José Francisco de Oliveira, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Sítio Joaninha, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

José Gilson Silva Batista, 51. Residia no Centro de Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.



Diadema, quinta-feira, dia 30 de julho

Leonor de Moraes, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 30, em Santo André. Memorial Planalto.



M A U Á

Mauá, quinta-feira, dia 30 de julho

Jurandir Pereira da Silva Filho, 56. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Saint Moritz, no Taboão da Serra (São Paulo). Dia 30, em Mauá. Vale dos Reis, no Taboão da Serra.



RIBEIRÃO PIRES

Ribeirão Pires, quarta-feira, dia 29 de julho

Adenir Francisco de Lima, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Santana, em Suzano (São Paulo). Dia 29, em Ribeirão Pires. Cemitério da Paz, em Poá (São Paulo).

Lilian Scheck Martins, 53. Natural de Santo André. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 29, em Santo André. Jardim da Colina, em São Bernardo.