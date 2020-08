Investigadores acreditam que Allan dos Santos deixou País em voo para o México

01/08/2020 | 07:50



Investigadores suspeitam que o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos deixou o Brasil em voo comercial com destino à Cidade do México. Segundo o Estadão apurou, a suspeita é de que ele tenha embarcado em avião da Aeromexico que decolou do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) na manhã de segunda, 27.

Allan dos Santos é investigado em dois inquéritos perante o Supremo Tribunal Federal: o que apura ameaças, ofensas e fake news contra a Corte e o que investiga o financiamento de atos antidemocráticos em Brasília.

O blogueiro foi alvo de operações da Polícia Federal e, recentemente, teve seus perfis em redes sociais suspensos por ordem do ministro Alexandre de Moraes.

Em live divulgada nesta sexta, 31, o blogueiro alegou que deixou o País para manter a família em segurança por ter descoberto plano de espionagem contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Sem provas, Allan dos Santos acusou embaixadas asiáticas, Moraes e o ministro Luís Roberto Barroso e até o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, de instalaram escutas ilegais.

Bloqueio

Allan dos Santos é um dos bolsonaristas que tiveram as contas sociais bloqueadas por ordem do ministro Alexandre de Moraes. A determinação foi proferida em maio, mas só fui concluída na última sexta, 24, e, segundo Moraes, de forma parcial.

Nesta sexta, 31, o ministro do Supremo intimou o presidente do Facebook Brasil a garantir o bloqueio total do perfil de Allan dos Santos e outros onze blogueiros e empresários bolsonaristas - segundo Moraes, brechas nas redes sociais permitiam que os conteúdos difundidos pelos perfis continuassem a circular apesar da suspensão.

A decisão foi tomada no inquérito que apura fake news contra a Corte. A medida foi justificada pela necessidade de interromper discursos criminosos de ódio e solicitada ainda em maio, quando apoiadores do governo foram alvo de buscas em operação da Polícia Federal.