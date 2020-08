Ribeirão só retoma aulas em 2021

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



01/08/2020 | 00:01



Ribeirão Pires é a quarta cidade do Grande ABC a oficializar decisão de não retomar as aulas presenciais em 2020. Assim como os estudantes de Santo André, Mauá e Rio Grande da Serra, os 7.313 ribeirão-pirenses matriculados na rede municipal de ensino seguirão remotamente. Já São Caetano, que ontem divulgou resultado de pesquisa realizada com os responsáveis, deve seguir no mesmo caminho, já que a maior parte dos envolvidos é contra o retorno (veja arte ao lado). São Bernardo e Diadema aguardam reunião virtual que será realizada segunda-feira no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC para tomar uma decisão.



Segundo o prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSDB), a opção em não retomar as aulas neste ano também foi baseada em pesquisa com familiares. “Desde que o Estado anunciou a possível retomada de aulas presenciais (para o dia 8 de setembro), iniciamos criterioso processo de avaliação e diálogo com a comunidade escolar no sentido de compreender o melhor caminho para aliar os estudos e a garantia da saúde das crianças, seus familiares e os profissionais da educação. Nossa preocupação em retomar as atividades presenciais foi confirmada pelas famílias dos estudantes, já que 82% dos responsáveis ouvidos em pesquisa aplicada na rede municipal não enviarão seus filhos às escolas neste momento, preferindo a sequência das aulas em casa”, afirmou o prefeito.



Além da preocupação com o risco de aumentar a transmissão do vírus dentro dos espaços escolares, outro dado considerado na tomada de decisão da Prefeitura é a disponibilidade de recursos humanos para atender à demanda da rede. A Prefeitura conta com 922 professores, entre efetivos e contratados. Do total, 49% não poderão retornar às atividades presenciais por fazerem parte de grupos de risco – mais de 60 anos, doentes crônicos (com atestado) e gestantes.



A Prefeitura informou que os cerca de 2.000 alunos de famílias em vulnerabilidade cadastrados junto à Secretaria de Educação continuarão recebendo o cartão merenda, no valor de R$ 60 por mês, que podem ser utilizados para a compra de itens perecíveis ou não perecíveis em comércios locais.



SÃO CAETANO

Depois de uma semana colhendo respostas dos responsáveis pelos estudantes matriculados da rede municipal, São Caetano divulgou ontem o resultado da pesquisa, que apontou que 77% das famílias não pretendem mandar os alunos para a escola no ensino infantil e 78,5% no ensino fundamental, médio, EPT (Educação Profissional Técnica) e EJA (Educação de Jovens e Adultos).



Com base nestes dados, o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) deve anunciar na semana que vem que também não retomará as aulas presenciais. Ontem, em transmissão ao vivo nas redes sociais, ele disse que a decisão será pautada após ampla discussão.



“Fui o primeiro prefeito a dizer que não retomaria as aulas dia 8 (como projeta o Estado). Nosso processo é baseado na pesquisa, mas não vamos transferir a responsabilidade para os pais. Temos obrigação de assumir essa posição. Estamos discutindo com todos os setores, do médico ao pedagógico, para tomar a melhor decisão. Temos 80% dos alunos da cidade na rede municipal, o que aumenta nossa responsabilidade. São 72 escolas e 25 mil alunos, além de 6.000 servidores. Vamos atender à maioria, mas não podemos esquecer das minorias”, comentou Auricchio.