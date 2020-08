Na agenda da Memória 2020, agosto...

Ademir Medici

A temática da agenda 2020 da Fundação Pró-Memória de São Caetano, ao focalizar o tema piquenique, sugere: “reúna a família, passe mais tempo em áreas verdes”.

Segue o belo texto da Pró-Memória, que dá a impressão de ter sido produzido para a Semana São Caetano 2020:

Os chamados convescotes eram uma atividade de lazer bastante popular.

Devido à escassez de recursos financeiros entre os antigos moradores, famílias e grupos de amigos buscavam lugares nos limites do município para confraternizarem.

Chácaras e sítios de famílias de imigrantes, assim como algumas áreas verdes da cidade, estavam entre os locais preferidos.

Os moradores também realizavam piqueniques, com menos frequência, no Jardim da Luz, em São Paulo, na serra de Paranapiacaba e na praia de José Menino, em Santos.

Os parques de São Caetano recebem atualmente muitas famílias e grupos que realizam este tipo de encontro.

Dia 7 de agosto – Quatrocentos e setenta e três anos da morte de São Caetano Di Thiene, o santo padroeiro da cidade (1547).

Vila Prosperidade

E um desafio: quem são esses moradores?

O cantor das multidões

Para este fim de semana, reeditamos um programa em que Orlando Silva, o ‘cantor das multidões’, revela detalhes da sua carreira no rádio e no disco e a sua vida particular.

Ele faz parte daquele reduzidíssimo grupo de seresteiros de voz forte e cristalina dos tempos em que não era necessário o recurso eletrônico para condicionar a interpretação do cantor ao gosto do público. Mais: tinha extraordinário bom gosto na escolha do repertório.

O dom da interpretação e as qualidades artísticas nasciam com a pessoa.

Muitos, é verdade, não tinham o vozeirão de um Orlando Silva, Francisco Alves, Nelson Gonçalves, Vicente Celestino, mas compensavam com a afinação e o ‘molho’, citando como exemplos Mário Reis, Carlos Galhardo e Paraguassú.

Ao longo da audição resgataremos trechos de alguns programas estrelados por Orlando Silva.

EM PAUTA – Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9) –Orlando Silva, Por Ele Mesmo. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 23h, amanhã, às 5h. Na internet: www.radiobandeirantes.com.br.

Sábado, 1º de agosto de 1970 – ano 13, edição 1298

Cultura & Lazer – Na Acascs era encenada a peça A Mandrágora, de Maquiavel.

Nota – Acascs é a Associação Cultural e Artística de São Caetano do Sul. Em 1970, ficava nos altos do Cine Vitória, no Centro. Hoje está na Avenida Kennedy, 2.000.

1915 – Pela 12ª rodada do primeiro campeonato da Liga Interna de São Bernardo, o Brasil vence o Primeiro de Maio por 1 a 0, gol de Rita, em partida apitada pelo Sr. Balista; entre os segundos quadros, outra vitória do Brasil, também por 1 a 0. Árbitro: Luiz Massaini.

Nota – À noite a diretoria do Brasil ofereceu um copo de cerveja aos vencedores.

No prado de Campinas, disputava um dos páreos o cavalo Tangará, de Luiz Martinelli, comerciante de Santo André.

1920 – O marechal Cândido Rondon – então general – viaja entre São Paulo e Santos, a convite do prefeito santista, Joaquim Montenegro.

Vai de automóvel, cruzando Rudge Ramos (então bairro dos Meninos), Centro de São Bernardo, Rio Grande, retornando de trem no fim da tarde. Na comitiva, nomes como o Dr. Eduardo Cotching, Luiz Bueno de Miranda e Arthur Diederichsen, da Sociedade Rural Brasileira.

Sertanista, defensor dos índios, hoje é homenageado com o nome do Estado de Rondônia e Município Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Também é nome de rua junto à Praça Lauro Gomes, defronte à EE Maria Iracema Munhoz, em São Bernardo.

Futebol. O Juvenil Primavera, de Santo André, recebe o Vasco da Gama, da Capital; em São Bernardo, AA São Bernardo x União Minas.

AFONSO MARIA DE LIGÓRIO.Italiano (Napóles, 1696 – Salerno, 1787). Bispo e doutor da Igreja

Dia Mundial da Amamentação

Dia do Selo Postal Brasileiro

Aniversariam hoje: Bauru e Piracicaba.

Bauru foi elevado a município em 1º de agosto de 1896, pela lei estadual número 428, quando se desmembrou de Lençóis Paulistas. O nome significa ‘Cesto de Frutas’.

Piracicaba adota como data de fundação o 1º de agosto de 1767. A elevação a município ocorre em 31 de outubro de 1821, com o nome de Vila Nova da Constituição. O nome Piracicaba foi adotado oficialmente em 1877, significando ‘Lugar em que o peixe para’ e o <CF160>slogan</CF> da cidade é ‘Noiva da Colina’.

