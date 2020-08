Paulo Roberto admite ter conversas para reassumir comando ramalhino

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



31/07/2020 | 23:59



O técnico Paulo Roberto publicou ontem, em suas redes sociais, um texto de despedida do Santo André, após a eliminação do time nas quartas de final do Paulistão. Entretanto, tanto ele quanto o presidente Sidney Riquetto afirmaram que há conversa e interesse para o retorno do treinador para a temporada 2021, na qual o clube disputará a elite do Paulista e o Brasileiro da Série D.

“Já tem conversa, sim, está adiantada. O interesse do clube existe e também tenho interesse em dar sequência ao trabalho com calendário melhor, podendo planejar melhor, para que não seja tudo tão em cima da hora como foi nessa passagem. E a gente deve voltar a conversar nos próximos dias. Minha ideia é que a gente defina a situação, mesmo que para o ano que vem, o mais rápido possível. E o planejamento, pelo menos na minha ideia, deve começar (a ser feito) bem antes do fim do ano, independentemente de eu estar trabalhando em outra equipe neste segundo semestre”, explicou Paulo Roberto, que falou sobre sua situação. “Até o momento não tenho proposta oficial, só sondagens (de outros clubes)”, emendou.

“Ele é treinador que conquista o mercado. Tem abertas possibilidades de dirigir equipes no Campeonato Brasileiro. É óbvio que temos todo interesse no retorno do Paulo Roberto para 2021. Ele sabe disso e este retorno vai depender única e exclusivamente da situação que ele estiver atravessando”, afirmou Sidney Riquetto.

Sobre a possível sequência do executivo de futebol Edgard Montemor Filho, o mandatário admitiu interesse. “Assim como o Paulo Roberto, o Edgard tem total ciência de que o trabalho que desenvolveu foi espetacular, principalmente nessa remontagem do elenco, ele e o Juraci (Catarino, diretor) foram fundamentais. Tudo vai depender da situação profissional que estiver vivendo no momento.”