Marcelo Oliveira segue na UTI, mas relata melhora dos sintomas da Covid

Daniel Tossato



01/08/2020 | 00:01



O vereador Marcelo Oliveira (PT), de Mauá, segue internado na UTI do Hospital Brasil, em Santo André, com Covid-19, desde segunda-feira. Ao Diário, o parlamentar relatou melhora no quadro de saúde e expectativa de ser encaminhado à enfermaria nos próximos dias.

O parlamentar, que é pré-candidato ao Paço mauaense, testou positivo para o coronavírus na semana passada e seguia isolado em sua casa, com sintomas leves. Na madrugada de segunda, registrou febre, dores no corpo e na cabeça e foi levado ao hospital. Apresentou quadro de pneumonia e precisou ser hospitalizado. “Já estou com a saturação (de oxigênio no sangue) normal e respirando sem aparelhos. Os médicos disseram que, com fé em Deus, se continuar evoluindo assim, já posso ir para o quarto”, disse o parlamentar, que conversa sem dificuldades. Ainda não há previsão de alta.

A mulher de Marcelo, Fernanda, também testou positivo para Covid-19, mas está com sintomas leves e segue se recuperando em casa. Ela também precisou passar por uma cirurgia de urgência na coluna.

Marcelo é vereador de oposição ao governo do prefeito Atila Jacomussi (PSB). O parlamentar, único petista na Câmara, é o nome do PT na disputa pelo Paço neste ano. A chapa terá como vice o ex-prefeito Oswaldo Dias (PT). Na quinta-feira, inclusive, o ex-prefeito participou de live nas redes sociais representando Marcelo.