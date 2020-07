Do Dgabc.com.br



31/07/2020 | 19:14



Policiais do 6º Baep ( Batalhão de Operações Especiais de Polícia) prenderam nesta sexta-feira (31) no Jardim Sorocaba, em Santo André, um homem (cujo a identidade não foi divulgada) traficando drogas no bairro.



Segundo a ocorrência, os agentes faziam patrulhamento no local para combater o tráfico de entorpecentes, quando visualizaram um indivíduo em atitude suspeita, resolveram abordá-lo. Após a abordagem e a revista foram encontrados com ele 432 envelopes de cocaína, 103 porções de maconha, 550 tubos contendo crack e R$1217,00 em espécie.



Preso em flagrante, o traficante foi encaminhado ao 2º DP (Camilópolis) onde o boletim de ocorrência foi registrado.