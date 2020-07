Diretor da FUABC registra BO e sugere tentativa de roubo

Fabio Martins

Do Diário do Grande ABC



31/07/2020 | 19:11



O diretor-geral da central de convênios da FUABC (Fundação do ABC), Carlos Eduardo Fava, registrou ontem BO (Boletim de Ocorrência) depois de ter sofrido no dia anterior tentativa de homicídio próximo à sede da entidade. Após o susto, o advogado confirmou a formalização do documento no 4º DP de Santo André. O advogado estava dentro do veículo, já nos arredores do local de trabalo, perto da divisa com São Bernardo, quando um motoqueiro, com capacete e capa de chuva, levantou a arma de fogo e atirou três vezes contra ele. Nenhum disparo, contudo, o acertou.

O BO trata, preliminarmente, da natureza jurídica de crime contra o patrimônio, podendo, no curso das investigações, determinar outra motivação - não se sabe, a princípio, a causa do delito. Não está descartada a hipótese de atentado. Fava sugeriu, em seu depoimento, que o episódio pode estar ligado a possível caracterização de roubo. “Ao alcançar o cruzamento das avenidas Prestes Maia e Lauro Gomes percebeu que estava sendo perseguido por uma motocicleta ocupada por uma pessoa, ocasião em que viu aquele motociclista sacar uma arma, tendo imediatamente acelerado seu automóvel (Nissan/Kicks), oportunidade em que ouviu três disparos”, diz trecho de sua fala, à polícia.

Na desespero do momento, Fava entrou com seu automóvel no estacionamento da fundação, sem sofrer qualquer lesão em decorrência dos tiros desferidos. “Restou constatado depois que os projéteis atingiram a parte traseira do carro, razão pela qual está sendo requisitada perícia técnica”, acrescenta o documento. A comunicação do crime teria ocorrido na data seguinte por conta das circunstâncias e, sobretudo pelas condições psicológicas da vítima, que, inclusive, não compareceu ontem ao local de trabalho. Ele não conseguiu descrever as características da moto. Como primeira medida, a polícia irá requisitar, oficialmente, as imagens das câmeras de monitoramento da região.

O advogado exerce o cargo de direção na central de convênios desde agosto de 2017, sob indicação do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB). O departamento pela qual é responsável tem o maior número de colaboradores do órgão – cerca de 7.500 funcionários entre os 22 mil do total da fundação. A Fundação do ABC já sustentou que “está prestando todo apoio” a Fava, afirmando que lamenta profundamente o episódio de violência vivido pelo colaborador e se colocou à total disposição para auxiliar no que for possível, visando a breve recuperação do desgaste físico e emocional.