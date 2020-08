Scooby-Doo estrela mais um filme na carreira

Luís Felipe Soares



01/08/2020 | 23:59



‘Scooby-Doo, cadê você?’ Na próxima vez que alguém perguntar, basta dizer que um dos cachorros mais famosos da cultura pop está pronto para apresentar seu mais recente longa-metragem. O público volta a se encontrar com o personagem em Scooby! O Filme, que a produtora Warner Animation Group desenvolveu para festejar a história do protagonista e colocá-lo no meio de um universo especial de outros desenhos de sua época.

A produção foi planejada para ter exibição nos cinemas no primeiro semestre deste ano, com a estreia original nas telonas nacionais agendada para maio. Com a pandemia da Covid-19 e o fechamento de salas de maneira temporária em todo o planeta, sua distribuição mundial sofreu mudanças. Agora, ele chega ao País com cópias digitais em plataformas on-line, casos de Google Play, Apple TV e Vivo Play, a partir de quinta-feira. É possível alugar ou comprar a atração.

Não faltam trailers, vídeos especiais e fotos de divulgação que tentam chamar a atenção do público para ver o aguardado título. Scooby-Doo e seus amigos surgiram pela primeira vez no fim da década de 1960 (veja mais abaixo) e passaram por diferentes fases desde então. A mais recente envolve o uso de animação digital 3D para dar forma para os personagens – apesar do tipo de computação utilizada no projeto, ele não é visto em três dimensões, com óculos especiais.

O filme busca ser um trabalho especial em torno do protagonista. Para isso, viaja até o início de sua história, o primeiro encontro com Salsicha, a aproximação com Fred, Velma e Daphne e sua jornada em meio à investigação de mistérios. A mais recente missão promete colocar o grupo no caminho do perigoso fantasma do cão Cerberus.

Os episódios dos seriados mostram que grande parte dos acontecimentos envolve confusões e boa dose de sorte. É o que acontece em Scooby! O Filme, e a presença da dupla principal se mostra sempre essencial para que tudo seja resolvido. Como não poderia ser diferente, personagens de outros desenhos, a exemplos de Falcão Azul e Bionicão, Dick Vigarista e Capitão Caverna, também aparecem. Scooby-Doo tem carisma o bastante para reunir amigos de diferentes tipos.

Série conta com várias versões ao longo dos anos

As aventuras da Mistério S.A. são conhecidas por diferentes gerações. A ideia surgiu em parceria entre os roteiristas Joe Ruby e Ken Spears e o ilustrador Iwao Takamoto, que trabalhavam no famoso estúdio de animação Hanna-Barbera.

O objetivo era tentar aproveitar a popularidade da série A Turma do Archie, onde adolescentes que formavam um grupo musical eram os astros animados. Entre todos os desenvolvimentos – incluindo deixar de lado a ideia de uma banda –, o programa Scooby-Doo, Where Are You! (Scooby-Doo, Cadê Você?) estreou na TV dos Estados Unidos em 13 de setembro de 1969, tendo duas temporadas, e chegando ao Brasil na década de 1970. Talvez seja a fase mais lembrada até hoje.

O passar dos anos fez com que mais de uma dezena de versões surgisse para atualizar a turma. A atração mais recente é Scooby-Doo! e Convidados, que estreou em 2019 e continua em produção, tendo a participação de figuras como o herói Batman e a cantora Sia.

Apesar de mudanças, os episódios sempre exploram a dinâmica do grupo em investigações de falsas criaturas macabras.

Raça que inspirou protagonista é gigante e muito afetuosa

Um dos cachorros mais famosos da cultura pop tem origem real. No caso, Scooby-Doo é um dogue alemão.

Originária da Alemanha, na Europa, a raça pode chegar até um metro de altura quando está no chão. O tamanho faz com que possa pesar perto de 90 quilos. É conhecido por ser descendente de cães que, no passado, atuavam como caçadores, o que os faz normalmente serem mais corajosos do que sua versão animada.

Apesar de sua estrutura grande e poderosa, o dogue alemão conta com personalidade amigável, sendo ótimo companheiro de sua família humana e protegendo o grupo. Costuma ser bastante inteligente e aproveita os passeios para gastar energia. A raça conta com diferentes cores, com a pelagem marrom sendo a mais conhecida por causa da popularidade de Scooby-Doo.